Какие позиции нужно усилить Барселоне, на кого сделает ставку Рональд Куман и можно ли представить каталонцев без Месси и Суареса – в этой новости.

Представляете Барселону без Месси и Суареса?

Многие фаны были уверены, что Барселона выиграет Лигу чемпионов, когда делали ставку на сайте https://gg.bet/ru/betting-sports. Однако каталонцы не оправдали ожиданий, поэтому Рональду Куману не обойтись без глобальной перестройки состава. Хоть Лионель Месси решил остаться на Камп Ноу, но совсем скоро Барселону могут покинуть Луис Суарес и другие звезды, поэтому руководству клуба стоит искать достойную замену признанным мастерам.

На кого сделает ставку Рональд Куман?

Боссы Барселоны дали возможность голландскому наставнику самостоятельно проводить трансферы, предоставив ему солидный бюджет. Правда, проблема в том, что полноценно заменить Месси или Суареса вряд ли кто-то сможет, поэтому список потенциальных новичков достаточно обширный. Лидирующие позиции в этом списке занимает Мусса Дембеле. Поговаривают, что Куман лично одобрил кандидатуру французского форварда, рыночная стоимость которого превышает 40 млн. евро. Конечно, Барселона может заплатить эту сумму за 24-летнего футболиста, но стоит ли тратиться, если есть хороший альтернативный вариант. Речь идет о потенциальной покупке Макси Гомеса. Сейчас контракт игрока принадлежит Валенсии, но это не слишком большая проблема, если учесть тот факт, что "летучие мыши" испытывают серьезные финансовые трудности. Напомним, что Валенсия устроила массовую распродажу этим летом, поэтому точно не станет удерживать форварда, за которого можно получить солидную компенсацию.

Нужно ли Барселоне усиливать другие позиции?

Бытует мнение, что молодых игроков лучше использовать на родных позициях, чтобы быстрее раскрыть их потенциал. Подобная точка зрения действительно имеет право на жизнь, хотя многие тренеры все чаще говорят об универсализме футболистов. Видимо, Рональд Куман не очень любит различные эксперименты, в отличие от коллег по цеху, так как планирует использовать Френки де Йонга на позиции атакующего полузащитника. Соответственно Антуан Гризманн получит возможность играть в центре атаки, где чувствует себя максимально уверенно.

Подобные ротации, которые со стороны выглядят вполне логично, помогут новому наставнику Барселоны решить многие кадровые проблемы. Более того, голландец проведет своеобразную чистку внутри коллектива. Прежде всего, под удар попали возрастные игроки – Иван Ракитич и Артуро Видаль, которые уже нашли новые команды. Не слишком радужные перспективы у Серхио Бускетса. Испанец может сохранить клубную прописку, но место в стартовом составе точно потеряет, а "греть" скамейку запасных вряд ли захочет. Что касается точечного усиления состава, то Рональд Куман заинтересован в приобретении Жоржиньо Вейналдума. Правда, боссы каталонского клуба должны постараться, чтобы осуществить подобный трансфер, ведь менять Ливерпуль на Барселону сейчас не слишком выгодно, особенно с точки зрения чемпионских амбиций.

Леонид Колтун