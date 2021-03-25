Далеко не все игроки Барселоны переживут летнюю революцию Лапорты.

Клуб рассмотрит предложения по 8 исполнителям, сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

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Речь идет о Жуниоре Фирпо, Самюэле Умтити, Миралеме Пьяниче, Норберто Нето, Карлосе Аленье, Рики Пуче и даже Антуане Гризманне с Филиппе Коутиньо. За двох последних заплатили более 100 млн евро, но это не позволяет им чувствовать себя неприкасаемыми.

Напомним, общий долг Барселоны оценивается в более 800 млн евро, поэтому клуб вынужден переходить в режим строгой экономии.

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