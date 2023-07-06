Переезд нападающего Витора Роке из Атлетико Паранаэнсе на Камп Ноу под угрозой срыва, информирует Mundo Deportivo.

ПСЖ нашел замену Мбаппе в Барселоне – каталонцы панически исправляют ошибку прошлого

Клубы еще 2 недели назад достигли принципиальной договоренности о трансфере 19-летнего таланта за 30 млн евро+20 млн бонусами. Атлетико Паранаэнсе выполнил все формальности со своей стороны, а вот Барселона до сих пор не направила документы для подписания. У руководства бразильского клуба лопнуло терпение, и оно поставило ультиматум – либо каталонцы выполняют свои обязанности в течение ближайших суток, либо мы возобновляем переговоры с другими клубами.

Воспользоваться ситуацией готовы МЮ, ПСЖ и Тоттенхэм. Сам Роке всячески способствовал Барселоне, поскольку видел свое будущее мечты именно на Камп Ноу. Форвард сыграл за Атлетико Паранаэнсе в 65 матчах, оформив 22 гола и 8 результативных передач. Ожидалось, что к Барселоне он присоединится в январе 2024 года.

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