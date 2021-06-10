ПСЖ "украл" Вейналдума из-под носа каталонцев, а теперь похожый подвох может устроить Ювентус, информирует Marca.

Барселона не делала Месси официального предложения о продлении контракта, – Marca

Туринцы сделали щедрые предложение Мемфису Депаю, которого долго "обрабатывала" Барселона. Как и в случае с Вейналдумом, "блаугранас" не будут делать новую ставку, дожидаясь решения самого игрока. Если экс-звезда Лиона останется верным предварительным договоренностям, то поедет на Камп Ноу, если же выберет большие деньги – станет игроком Ювентуса.

Добавим, что сейчас Депай и Вейналдум находятся в лагере сборной Нидерландов, которая будет первым соперником Украины на Евро-2020.

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