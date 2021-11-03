Руководство Барселоны готово завершить сагу с приходом Хави на тренерский мостик "блаугранас" уже в самое ближайшее время.

Вице-президент Барселоны по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор клуба Матеу Алемани вылетели из Киева в Доху для завершения переговоров с Хави, сообщает Sport.es. Отмечается, что президент каталонцев Жоан Лапорт не полетел вместе с клубной делегацией.

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Переход Хави зависит от того, как будут продолжаться переговоры с Аль-Саддом. Если все пройдет успешно, то уже 4 или 5 ноября наставник возглавит Барселону. Презентация нового тренера планируется после поединка с Сельтой, который состоится 6 ноября.

Напомним, контракт 41-летнего испанца с Аль-Саддом рассчитан до июня 2023 года. Сейчас Хави в столице Каталонии "подстраховывает" Серхи Бархуан, переведенного из Барселоны Б.

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