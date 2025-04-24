Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген может оказаться в заявке на финал Кубка Короля.

Марк-Андре тер Штеген получит разрешение от медицинского штаба Барселоны и может попасть в заявку на финал Кубка Испании с Реалом, который состоится в субботу, 26 апреля. Об этом информирует El Partidazo de COPE.

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Сообщается, что в четверг, 24 апреля, немецкий голкипер провел первую тренировку в общей группе после полученной травмы крестообразных связок колена.

Напомним, что тер Штеген получил свою травму в сентябре и с тех пор восстанавливался. Он является капитаном "блаугранас", но действующий первый номер Барселоны Войцех Щенсны хочет вытеснить немца на скамейку запасных.

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