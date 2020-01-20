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"Барселона может выиграть все трофеи", – Бускетс в восторге от работы Сетьена

20 января 14:33 287 Читати українською
"Барселона может выиграть все трофеи", – Бускетс в восторге от работы Сетьена
Серхио Бускетс и Фрэнки де Йонг / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс поделился амбициозными планами каталонского клуба.

"Руководство захотело сменить тренера, и в любом случае мы надеемся, что Барселона будет демонстрировать хорошие результаты. В этом сезоне мы можем выиграть все трофеи.

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Сравнивать Вальверде и Сетьена я не буду. У каждого тренера свой стиль. Я в восторге от работы Эрнесто и теперь я того же мнения о Сетьене", – цитирует Бускетса Marca.

После 20-ти туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реала по дополнительным показателям. В плей-офф Лиги чемпионов на каталонцев ожидает Наполи.

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