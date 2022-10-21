Каталонцы летом 2023 планируют попрощаться с Пике, Альбой, Бускетсом и Серхи Роберто, информирует ESPN. Именно эти игроки делят капитанскую повязку в сезоне 2022/23.

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Контракты Бускетса и Роберто завершаются следующим летом, поэтому с ними будет не так много проблем. Оба игрока имеют регулярную практику в команде Хави, но Барселона хотела бы "освежить" их позиции. С Пике и Альбой несколько сложнее, ведь их соглашения на год длиннее. Ветераны в нынешней кампании присели на скамейку запасных, поэтому содержать их нет никакого смысла. Барса постарается найти на них покупателя или вообще попытается досрочно расторгнуть контракты.

Напомним, сейчас каталонцы идут вторыми в таблице Примеры, а в ЛЧ оказались в шаге от вылета из-за всего одного очка в матчах с Интером.

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