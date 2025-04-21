Летом начнется серьезная борьба за подписание атакующего полузащитника РБ Лейпциг Хави Симонса, сообщает Mundo Deportivo.

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Английские топ-клубы считаются фаворитами в трансферной гонке, но сам игрок мечтает о возвращении на Камп Ноу. Барселона уже вела переговоры с игроком перед началом чемпионата Европы 2024, но тогда 22-летний нидерландец решил остаться в немецком клубе. Главным препятствием к желанному возвращению является цена Симонса. РБ Лейпциг оценил игрока в 75 миллионов евро.

Добавим, что Симонс пребывал в академии Барселоны с 2010 по 2019 годы, после чего подписал контракт с ПСЖ. В парижском клубе карьера у игрока не сложилась и он отправился в аренду в РБ Лейпциг, который в конце концов выкупил его контракт.

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