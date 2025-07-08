Барселона ищет усиление в атаку после провала с Нико Уильямсом. После того как игрок сборной Испании продлил контракт с Атлетиком, а в переговорах с Ливерпулем по Луису Диаса нет прогресса, на рынке атакующих игроков осталось еще меньше вариантов. Барселона вынуждена пересматривать предыдущие планы – и главный тренер Ганси Флик обратил внимание на футболиста, которого еще раньше хотел видеть в команде Хави.

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Как сообщает 3Cat, каталонцы возобновили интерес к Хави Симонсу – воспитаннику Барселоны, который ныне принадлежит РБ Лейпциг. Сам футболист стремится сменить клуб, а немецкая сторона готова отпустить его за сумму от 70 до 80 миллионов евро.

Симонсу всего 22, но он уже доказал, что может играть на самом высоком уровне. Несмотря на спад во втором сезоне в Бундеслиге и определенные проблемы со здоровьем, его статистика остается солидной – 33 матча, 11 голов и 8 ассистов в сезоне 2024/2025.

Напомним, что действующий контракт Симонса с РБ Лейпциг действует до 2027 года.

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