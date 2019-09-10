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Барселона может усилиться Фабианом Руисом

18:25 83 Читати українською
Барселона может усилиться Фабианом Руисом
Фабиан Руис / Сайт УЕФА

Каталонский гранд следит за одним из самых перспективных игроков сборной Испании.

Барселона попытается переманить хавбека Наполи Фабиана Руиса, информирует Mundo Deportivo.

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Чемпионы Испании следить за 23-летним игроком в течение текущего сезона, а летом 2020-го попытаются договориться относительно его перехода. Правда переговоры с Наполи явно не будут простыми - ранее "партенопейцев" отказались продавать Руиса за 45 млн евро, а теперь ведут с ним переговоры по новому контракту.

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Напомним, этим летом полузащитник стал победителем Евро-2019 в составе молодежной сборной Испании, а впоследствии стал стабильным игроком основы и в главной команде.

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