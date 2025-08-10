Барселона может сыграть матч Ла Лиги в США – Испания на пути к историческому решению, выбрано место для проведения игры
Федерация футбола Испании планирует провести один из матчей Барселоны за пределами страны.
ФИФА недавно одобрила разрешение на проведение матчей любого чемпионата лиги за пределами страны, где проводится чемпионат.
Как сообщает Marca, в связи с этим решением, в Испании хотят провести матч Барселона – Вильярреал, который запланирован на 20 декабря, в США, а именно в Майами. Совет директоров испанской Федерации футбола обсудит этот вопрос на своем заседании в понедельник, 11 августа.
Стоит заметить, что никогда в истории матч Ла Лиги не проводился за пределами страны. Барселона стартует в чемпионате 16 августа против Мальорки.
