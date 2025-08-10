ФИФА недавно одобрила разрешение на проведение матчей любого чемпионата лиги за пределами страны, где проводится чемпионат.

Как сообщает Marca, в связи с этим решением, в Испании хотят провести матч Барселона – Вильярреал, который запланирован на 20 декабря, в США, а именно в Майами. Совет директоров испанской Федерации футбола обсудит этот вопрос на своем заседании в понедельник, 11 августа.

Стоит заметить, что никогда в истории матч Ла Лиги не проводился за пределами страны. Барселона стартует в чемпионате 16 августа против Мальорки.

