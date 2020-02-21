Барселона может снова сменить дизайн формы – вариант экипировки "блаугранас" на сезон 2020/21

Барселона подготовила домашний комплект формы на следующий сезон – каталонцы вернутся к привычному дизайну.

Барселона определилась с тремя вариантами формы на следующий сезон, сообщает твиттер-аккаунт PlusBarca.

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Домашний комплект вернет себе привычные сине-гранатовые полосы с небольшим дополнением в виде желтых полосок вдоль футболки. Третий вариант формы будет простой дизайн – розовый цвет, а воротничок и манжеты рукавов – черные. Гостевой комплект обнародовали в сети чуть ранее.

Отмечается, что новая форма будет выпущена в июне 2020 года. Техническим спонсором Барселоны, как и раньше, является Nike.

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