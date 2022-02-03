По новому контракту француза с Барселоной, большая часть выплат зависит от количества выступлений игрока, сообщает Sport.es.

Барселона подтвердила тяжелую травму Умтити – чемпион мира продолжит получать деньги за длительное сидение в лазарете

Таким образом, Умтити будет зарабатывать достаточно небольшие деньги, если не будет выходить на поле, а сама Барселона может сэкономить около 14 млн евро. Добавим, что сейчас Самюэль лечится от очередной травмы, а ориентировочный срок реабилитации – 3 месяца.

Напомним, недавно Барселона продлила контракт Умтити до лета 2026-го с уменьшением зарплаты. В текущем сезоне защитник провел всего один матч и результативными действиями не отмечался.

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