На Камп Ноу не исключают идею с возвращением Неймара, сообщил журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

Будущее Неймара в ПСЖ покрыто мраком: "Кто-то придет, а кто-то уйдет"

Приоритетом для Барсы остается Левандовски, однако переговоры с Баварией складываются очень тяжело. Одиозный президент каталонцев Жоан Лапорта в любой момент может переключиться на Неймара, чтобы устроить бомбу на рынке. Посредником выступит суперагент Пини Захави, у которого хорошие отношения с обоими клубами. Правда, переплачивать Барселона точно не будет. "Кулес" собираются торговаться с ПСЖ на отметке 50 млн евро – довольно скромная сумма на фоне 222 млн, которые летом 2017-го платили французы.

Сам Неймар не прочь вернуться в Барсу, если его силой будут "выкуривать" из Парижа. В прессе часто начали появляться слухи, что руководство чемпионов Франции не видит 30-летнего бразильца важной частью своего проекта.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд