Руководство Барселоны долгое время пытается достичь согласия с Френки де Йонгом относительно нового контракта. Но нидерландец все еще не согласовал с клубом условия нового соглашения, что может заставить каталонцев его продать, сообщает Fichajes.

Де Йонг является лидером команды, однако если он не заключит новый контракт до января, то Барселона рассмотрит его продажу уже в зимнее трансферное окно.

Тяжелая финансовая ситуация "кулес" не позволяет клубу попрощаться с игроком бесплатно летом 2026 года, когда у Френки заканчивается действующее соглашение. А присутствие в команде Марка Касадо и Марка Берналя дает надежду каталонцам, что 28-летнего нидерландца можно будет заменить кем-то из молодых игроков.

К де Йонгу неоднократно проявляли интерес саудовские клубы. В Барселоне считают, что Френки может использовать это для получения значительно лучших финансовых условий в стане "блаугранас".

Напомним, что де Йонг выступает за Барселону с 2019 года. Он перешел в команду из Аякса за 86 млн евро.

