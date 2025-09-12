Барселона может продать лидера команды – он хочет улучшить финансовые условия
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Руководство Барселоны долгое время пытается достичь согласия с Френки де Йонгом относительно нового контракта. Но нидерландец все еще не согласовал с клубом условия нового соглашения, что может заставить каталонцев его продать, сообщает Fichajes.
Барселона забила гол с грубым нарушением правил – судьи сами опубликовали скандальное видео
Де Йонг является лидером команды, однако если он не заключит новый контракт до января, то Барселона рассмотрит его продажу уже в зимнее трансферное окно.
Тяжелая финансовая ситуация "кулес" не позволяет клубу попрощаться с игроком бесплатно летом 2026 года, когда у Френки заканчивается действующее соглашение. А присутствие в команде Марка Касадо и Марка Берналя дает надежду каталонцам, что 28-летнего нидерландца можно будет заменить кем-то из молодых игроков.
К де Йонгу неоднократно проявляли интерес саудовские клубы. В Барселоне считают, что Френки может использовать это для получения значительно лучших финансовых условий в стане "блаугранас".
Напомним, что де Йонг выступает за Барселону с 2019 года. Он перешел в команду из Аякса за 86 млн евро.
Украинский футболист зажигает в Барселоне: забил в финале ЧМ, стал лучшим бомбардиром, считается топ-проектом