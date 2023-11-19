"Шпоры" хотят усилить свою команду зимой забивным вингером. Тоттенхэм нацелился на Рафинью, который выступает за Барселону.

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Согласно информации Sport, английский клуб сделал бразильца целью номер один. Каталонцы не будут спешить с решением, впрочем, готовы продать вингера не менее 70 миллионов евро. Такую сумму за Рафинью Тоттенхэм не готов выложить и придумал другой план, чтобы убедить Барселону. "Шпоры" хотят включить в сделку нескольких игроков, чтобы снизить цену.

Будущее Рафиньи в Барселоне довольно неопределенное, поскольку Ламин Ямал продемонстрировал готовность бороться за место в основе. В текущем сезоне бразилец сыграл за каталонцев в 11 матчах, забив два гола и оформив три ассиста.

Напомним, что Рафинья хорошо знает чемпионат Англии. Вингер два сезона провел в составе Лидса.

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