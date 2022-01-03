Барселона может потерять резервиста тер Штегена – вратарь попросил о трансфере
15:39 - Читати українською
Вратарь Барселоны Норберто Нето готов покинуть клуб уже этой зимой.
Нето обратился в Барселону, чтобы каталонцы приняли предложение Фламенго по поводу вратаря, информирует El Nacional.
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Причиной является то, что бразилец не получает достаточно игрового времени, поскольку место в воротах закреплено за тер Штегеном. Барселона же может согласиться, чтобы улучшить финансовое состояние.
Добавим, что Нето провел всего 2 матча за Барселону в текущем сезоне, в которых пропустил 3 гола.
Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги
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