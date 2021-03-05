18-летний хавбек имеет предложения от МЮ и Лейпцига, утверждает Mundo Deportivo.

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Контракт Морибы с Барселоной действует до лета 2022 года. Сам юниор, однако, желает продолжить выступления на Камп Ноу. Талантливый испанец, которого сравнивают с Полем Погба, хочет отблагодарить Кумана за доверие. Нидерландец перевел Морибу в первую команду, а в январе он дебютировал в основе "блаугранас" в Копа дель Рей.

В нынешнем сезоне Илайш Мориба провел 4 матча во всех турнирах, в которых оформил 2 результативные передачи.

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