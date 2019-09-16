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Барселона может потерять Фати на месяц

19:44 20 Читати українською
Барселона может потерять Фати на месяц
Ансу Фати / AS

16-летний нападающий Барселоны Ансу Фати может отправиться на чемпионат мира U-17 в составе сборной Испании.

Испанский Федерация футбола хочет уговорить Ансу Фати поехать на юношеский чемпионат мира, который пройдет с 26 октября по 17 ноября в Бразилии, сообщает AS.

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Если юный форвард согласится, "блаугранас" не смогут рассчитывать на него в матчах против Эйбара, Реала, Вальядолида, Леванте и Сельты, а также в двух поединках Лиги чемпионов против Славии.

Фати стал настоящим открытием Барсы на старте сезона 2019/20, забив 2 гола.

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Испания Испания U-17 Испания U-17 Ансу Фати Ансу Фати Барселона Барселона
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