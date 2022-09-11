Несмотря на большое количество громких трансферов, финансовое состояние Барселоны пока не самое лучшее. Именно поэтому президент "блаугранас" Жоан Лапорта намерен уменьшить зарплаты некоторых игроков, в частности Серхио Бускетса, сообщает El Nacional.

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Его контракт подходит к концу летом 2023 года. Несмотря на неоднократные встречи, стороны так и не достигли договоренности. Бускетс не намерен идти на уступки, поскольку считает, что заслуживает большего за свои заслуги перед клубом. Серхио также интересуется попробовать себя в МЛС, а каталонцы могут заменить его другим воспитанником клуба – Нико Гонсалесом (в аренде в Валенсии).

Напомним, Бускетс выступает за основную команду Барселоны с 2008 года. За это время успел сыграть в 684 поединках и записать в свой актив 18 голов и 43 ассиста.

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