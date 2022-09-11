Барселона может потерять Бускетса – стороны не могут договориться по поводу денег
Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс может стать еще одной жертвой экономии каталонского клуба.
Несмотря на большое количество громких трансферов, финансовое состояние Барселоны пока не самое лучшее. Именно поэтому президент "блаугранас" Жоан Лапорта намерен уменьшить зарплаты некоторых игроков, в частности Серхио Бускетса, сообщает El Nacional.
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Его контракт подходит к концу летом 2023 года. Несмотря на неоднократные встречи, стороны так и не достигли договоренности. Бускетс не намерен идти на уступки, поскольку считает, что заслуживает большего за свои заслуги перед клубом. Серхио также интересуется попробовать себя в МЛС, а каталонцы могут заменить его другим воспитанником клуба – Нико Гонсалесом (в аренде в Валенсии).
Напомним, Бускетс выступает за основную команду Барселоны с 2008 года. За это время успел сыграть в 684 поединках и записать в свой актив 18 голов и 43 ассиста.
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