Барселона может приобрести 21-летнего нападающего Вильяреала Карла Этта Эйонга, сообщает Diario SPORT.

Камерунский форвард, который отметился голом и ассистом в игре первого тура Ла Лиги против Овьедо (2:0), изрядно впечатлил "блаугранас" своей игрой на старте сезона.

Отступные камерунца составляют всего 10 миллионов евро. Этот факт привлек половину клубов испанского чемпионата. Каталонцы планируют подписать игрока и сразу же отдать его в аренду в другой клуб Ла Лиги.

Этот потенциальный трансфер может открыть прямую дорогу в Вильяреал Артему Довбику. "Желтая субмарина" ведет активные переговоры с Ромой по переходу украинца и дополнительные 10 миллионов как раз пригодятся испанцам в этой ситуации.

