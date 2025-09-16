Френки де Йонг уехал из лагеря сборной Нидерландов раньше, чем завершилась международная пауза. Полузащитника заменили в матче с Польшей (1:1) в отборе ЧМ-2026 из-за дискомфорта в ягодичной мышце. Ханси Флик оставил нидерландца вне заявки на матч с Валенсией (6:0) в четвертом туре Ла Лиги.

Ямаль сам решал, играть ли ему за сборную Испании – Барселона возмущена

Как сообщает Marca, в понедельник Фрэнки работал в группе с игроками, нагрузка которых была выше обычного: футболисты, которые выходили в основе против Валенсии, ограничились восстановительными упражнениями.

Если восстановление пройдет хорошо, де Йонг имеет шансы попасть в заявку на матч против Ньюкасла. Тренерский штаб Барселоны сохраняет позитивный настрой по этому поводу.

Напомним, что Барселона сыграет против Ньюкасла в четверг 18 сентября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

"Цьогоріч я не можу виграти "Золотий м'яч": Мбаппе про тяганину з ПСЖ за 55 млн, Зідана, Дешама і відразу до футболу