Барселона требует почти 400 млн евро за Фати

Барселона дала понять потенциальным покупателям, что очень ценит своего нападающего Ансу Фати.

Манчестер Юнайтед может сделать Ансуи Фати самым дорогим игроком в истории, предложив Барсе за форварда 392 млн евро, именно такую сумму требуют в лагере каталонцев, сообщает Daily Express.

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Если трансфер согласуют, то он побьет предыдущий рекорд - переход Неймар за Барсы в ПСЖ за 222 млн. Ранее "красные дьяволы" уже обращались к каталонцев по 17-летнего таланта, но предложения в 100 и 150 млн евро были отклонены.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати провел 17 матчей, в которых отметился 5-ю голами и ассистом.

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