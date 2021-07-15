Барселона пытается выбить как можно больше активов за своего нападающего Антуана Гризманна.

Защитники Атлетико Ренан Лоди и Марио Эрмосо также фигурируют в переговорах по обмену чемпиона мира на Сауля, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio.

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Барселона как раз ищет усиление на левый фланг обороны, поэтому хочет выбить у "матрасников" больше игроков. Впрочем, Диего Симеоне не настроен отпускать своих важных исполнителей. Атлетико будет настаивать на равноценном обмене Сауль-Гризманн.

Напомним, в прошлом сезоне мадридцы завоевали чемпионский титул, а Барселона удовлетворилась лишь третьим местом.

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