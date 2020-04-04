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Барселона может полностью отменить зарплаты игрокам

12:49 90 Читати українською
Барселона может полностью отменить зарплаты игрокам
Лионель Месси и Луис Суарес / Фото с открытых источников

Финансовый кризис в Барселоне может спровоцировать в клубе непопулярные решения.

Барселона прогнозирует, что снижение зарплат футболистов на 70% может не покрыть другие убытки клуба от вынужденного перерыва, сообщает AS.

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При нынешней договоренности каталонцы экономят около 14 млн евро, но в клубе опасаются, что этого недостаточно. Боссы ставят в пример Унион Берлин, игроки которого полностью отказались от зарплат на время карантина.

Напомним, инициатором уменьшения зарплат футболистов Барсы на 70% стал Лионель Месси.

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