Барселона уже летом будет производить футболки с логотипами новых спонсоров, на место которых сейчас конкурируют музыкальный сервис Spotify, компании с рынка криптовалют VeganNation и Polkadot, а также другие бренды, сообщает Diario SPORT.

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По прогнозам, каталонцы смогут получать около 100 млн евро прибыли в год от такого сотрудничества, что является рекордной суммой в футбольной истории. В лагере "блаугранас" убеждены, что это поможет клубу выйти из финансового кризиса, но не спешат с подписанием контрактов, ведь предложений очень много.

Напомним, нынешними спонсорами Барсы являются компании Rakuten и Beko, сделки с которыми завершаются в конце сезона.

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