Наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик позволит продать Фермина Лопеса только в случае, если клуб подпишет за полученные средства центрального защитника.

Летом Барселона попрощалась с лидером защиты Иньиго Мартинесом, который перебрался в Аль-Наср. Команда до сих пор не подписала ему замену, но это может измениться в последние дни трансферного окна, сообщает Fichajes.

Все потому, что Фермином Лопесом продолжают интересоваться английские гранды. Флик ранее категорически выступал против ухода молодого испанца, но в случае хорошего предложения клуб может его рассмотреть.

Немецкий специалист поставил условие клубу: если Барселона продаст Фермина, то необходимо будет подписать центрального защитника. Среди наиболее вероятных кандидатов на переезд в Каталонию называют Гонсало Инасиу из лиссабонского Спортинга, Мурильо из Ноттингем Форест и Кастелло Люкеба из Атлетико. Инасиу благодаря своему умению сыграть также на левом фланге обороны является самым желанным вариантом для Флика.

Кроме этого, Барселона сможет зарегистрировать Руни Бардагжи, Жерара Мартина и Войцеха Щенсны в случае трансфера Фермина в Челси за около 50 млн евро

Если же подписать нового центрального защитника не удастся, Флик может перевести Жерара Мартина на позицию левого центрального защитника или попробовать там молодежь из резервного состава: Андреса Куэнку или Альваро Кортеса.

