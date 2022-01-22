Музыкальный стриминговый сервис Spotify стремится стать следующим титульным спонсором Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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Сейчас на футболках футболистов "блаугранас" расположена реклама компании Rakuten, контракт с которой завершается уже летом.

Эксперты ожидают, что сотрудничество Барсы со Spotify может приносить каталонцами от 30 до 60 млн евро в год. Spotify привлекает большая фанатская база Барселоны, а в лагере испанского гранда высоко ценят финансовые возможности потенциального спонсора.

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