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Защитник Арсенала Эктор Бельерин может стать очередным новичком Барселоны этим летом.
Бельерин является одним из трех вариантов, которые Барселона рассматривает на усиление позиции правого защитника. Спортивный директор "блаугранас" Матеу Алемани уже контактировал с агентом испанца, сообщает AS.
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Кроме Бельерина каталонцы рассматривают Хуана Фойта из Вильярреала и Тома Менье из дортмундской Боруссии. Испанец наиболее бюджетным из этих трех. Зарплата Бельерина составляет 4 млн евро в год, однако Эктор готов пойти на ее снижение ради прихода в родной клуб.
Добавим, что Барселона не может использовать экономические рычаги, чтобы удовлетворить требования фейр-плей. Именно поэтому клуб испытывает проблемы с регистрацией Кунде – для этого "блаугранас" должны продавать игроков. Бельерин прошлый сезон провел в аренде в Бетисе, где сыграл 32 матча и отдал 5 результативных передач.
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