Бельерин является одним из трех вариантов, которые Барселона рассматривает на усиление позиции правого защитника. Спортивный директор "блаугранас" Матеу Алемани уже контактировал с агентом испанца, сообщает AS.

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Кроме Бельерина каталонцы рассматривают Хуана Фойта из Вильярреала и Тома Менье из дортмундской Боруссии. Испанец наиболее бюджетным из этих трех. Зарплата Бельерина составляет 4 млн евро в год, однако Эктор готов пойти на ее снижение ради прихода в родной клуб.

Добавим, что Барселона не может использовать экономические рычаги, чтобы удовлетворить требования фейр-плей. Именно поэтому клуб испытывает проблемы с регистрацией Кунде – для этого "блаугранас" должны продавать игроков. Бельерин прошлый сезон провел в аренде в Бетисе, где сыграл 32 матча и отдал 5 результативных передач.

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