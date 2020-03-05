Барселона может подписать вингера Валенсии – на него охотится Реал

Вингер Валенсии Ферран Торрес заинтересовал и другой испанский топ-клуб.

Ферран Торрес попал в список интересов Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что контракт игрока с Валенсией завершается в 2021 году, и Торрес отклонил уже два предложения о продлении соглашения. Клаусула юного игрока составляет невероятные 100 млн евро, хотя "летучие мыши" могут согласиться продать Феррана всего за 35 млн, чтобы выручить какие-то деньги.

К слову, Торрес провел 34 поединка за Валенсию в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 6 ассистов во всех турнирах.

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