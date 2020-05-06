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Барселона может переименовать Камп Ноу на 25 лет

6 мая 06:30 119 Читати українською
Барселона может переименовать Камп Ноу на 25 лет
Камп Ноу / ФК Барселона

Руководство Барселоны не исключает заключения долговременного соглашения, предметом которого станет право на название домашней арены каталонцев.

Напомним, недавно "блаугранас" впервые в истории заявили о готовности переименовать Камп Ноу ради получения дополнительных спонсорских поступлений. Привлеченные таким образом средства Барса инвестирует в исследовательские проекты, которые разрабатываются для борьбы с коронавирусом.

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Планируется, что соглашение будет рассчитано на сезон 2020/21. Впрочем, в клубе не исключают заключения соответствующего контракта даже на четверть века.

"К соглашению вполне можно добавить еще 25 лет. Доход от первого года пойдет на борьбу с коронавирусом. А остальные 25 – на нужды клуба. Почему бы и нет?" – цитирует вице-президента Барсы Жорди Кардонера ESPN.

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Испания Барселона Барселона футбольные стадионы Камп Ноу
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