Каталонцы обращают внимание на звездных игроков АПЛ, которые сейчас переживают не лучшие времена, информирует Sport.es.

Хави хочет вернуть еще одного экс-игрока Барселоны, которому сам же перекрыл путь к основе

Барселона надеялась арендовать Рахима Стерлинга, однако Ман Сити не горит желанием отпускать вингера. Альтернативой может быть кто-то из трио Челси – Зиеш, Хадсон-Одой или Пулишич. Американца также называли потенциальным новичком для Андрея Шевченко в Дженоа.

Добавим, что в январе 2019-го Челси заплатил за Пулишича 64 млн евро. В текущем сезоне вингер провел всего 4 матча и отметился одним голом.

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