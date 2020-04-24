Барселона может перехватить трансферную цель Ливерпуля и уже контактировала с отцом игрока

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер может стать одноклубником Лионеля Месси.

Технический секретарь Барсы Эрик Абидаль вместе с ассистентом посетили Германию, где встретились с отцом Тимо Вернера. Форвард сборной Германии является альтернативным вариантом для каталонцев, которые сейчас далеки от договоренности с Интером о трансфере Лаутаро Мартинеса.

Вернер согласился перейти в Ливерпуль при одном условии

Представители Барселоны успели переговорить с Вернером-старшим еще в марте, до объявления карантина. Предметом разговора был потенциальный трансфер 24-летнего нападающего в ряды чемпиона Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, основным претендентом на немецкого форварда является Ливерпуль, который может подписать Тимо за 52 млн фунтов.

Контракт Вернера с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 матчах.

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