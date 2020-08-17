Барселона может отказаться от услуг Почеттино – известна причина

Руководство Барселоны в воскресенье, 16 августа, снова контактировало с наставником сборной Нидерландов Рональдом Куманом, сообщает на своей странице в социальной сети Твіттер журналист Танкреди Палмери.

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Боссы каталонского клуба недовольны финансовыми аппетитами бывшего коуча Тоттенхэма Маурисио Почеттино, который считался одним из фаворитов на пост главного тренера "блаугранас". Теперь "сине-гранатовые" склоняются к кандидатуре Кумана.

К слову, ранее 57-летний специалист неоднократно заявлял, что не готов тренировать Барселону, пока его связывает контракт со сборной Нидерландов, однако теперь он считает, что это может быть его последний шанс.

Напомним, кроме Почеттино и Кумана, в шорт-лист каталонского клуба входят также Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.

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