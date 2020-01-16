Барселона может отдать Турана в Боку Хуниорс

Полузащитник Барселоны Арда Туран может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины.

Барселона попытается продать Арду Турана в Бока Хуниорс, сообщает TyC Sports.

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Последние 2,5 сезона 32-летний хавбек провел на родине, защищая цвета Истанбула Башакшехир. Арда попросил вернуть его с аренды, но в столице Каталонии на игрока не рассчитывают. Действующий контракт полузащитника с Барсой рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Туран провел 9 матчей, но результативными действиями не отличался.

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