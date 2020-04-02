Барселона может осуществить трансфер сенсационного партнера Яремчука

Барселона летом будет рассматривать более скромные варианты усиления атаки в случае провала с Лаутаро Мартинесом.

Нападающий Гента Джонатан Дэвид имеет все шансы оказаться в каталонском гранде, сообщает Mundo Deportivo.

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Канадец заинтересовал такие гранды как Бавария и Арсенал, но у Барселоны есть козырь. Дэвид – давний фанат Роналдиньо и может соблазниться на переход в бывший клуб легендарного бразильца. Гент просит за свою звезду около 25 млн евро, впрочем, Барселона надеется сбить цену в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Дэвид в Генте сформировал прекрасный дуэт с Романом Яремчуком, пока игрок сборной Украины не вылетел из-за травмы. Канадец продолжил разрывать защиту соперников и с другим напарником – всего в активе Джонатана 23 гола и 10 ассистов в 39 матчах текущего сезона.

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