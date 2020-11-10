С сегодняшнего дня каталонский гранд имеет право подписывать свободных агентов, сообщает Diario Sport.

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На рынке сейчас есть достаточное количество известных игроков без контракта, которые могли бы пригодиться Барселоне. Издание выделило 5 вариантов – Марио Манджукич, Джек Уилшир, Даниэль Старридж, Синдзи Кагава и Алешандре Пато. Все они находятся в статусе свободных агентов и ищут новое место работы.

Напомним, полноценное трансферное окно откроется только в январе, однако Барселона не готова тратить большие суммы в условиях коронавирусного кризиса.

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