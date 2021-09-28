"Блаугранас" вскоре могут избавиться от космических задолженностей. Все благодаря анонимной компании из Ближнего Востока.

Бывший президент Барселоны Жозеп-Мария Бартомеу оставил после себя немало долгов. Сейчас их сумма составляет более 1,3 млрд евро.

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Как сообщили журналисты El Curubito, клуб уже сейчас может получить 1,5 млрд от анонимной компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Жоан Лапорта и остальная верхушка "блаугранас" всерьез рассматривают это предложение, которое поможет выйти из кризиса.

AS же утверждает, что это была бы хорошая сделка для Барсы, которой не пришлось бы ничего выплачивать ближайшие два года, а выплату кредита с низкой ставкой можно было бы растянуть на 12 лет.

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