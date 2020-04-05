Барселона может избавиться Фирпо – известен потенциальный покупатель

Защитник Барселоны Фирпо Хуниор может покинуть каталонский клуб в будущее трансферное окно.

Фирпо Хуниор может продолжить карьеру в Наполи, информирует Sport.es.

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Сообщается, что неаполитанцы сделали запрос в Барселону относительно трансфера игрока и получили предварительное согласие. Каталонцы согласятся только на продажу Фирпо – сумма трансфера составит 20 млн евро.

К слову, Хуниор стал игроком "блаугранас" только летом 2019 года, однако не смог закрепиться в составе. В активе Фирпо 17 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых испанец отметился голом и ассистом.

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