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Барселона может избавиться Фирпо – известен потенциальный покупатель

09:37 53 Читати українською
Барселона может избавиться Фирпо – известен потенциальный покупатель
Фирпо Хуниор / Marca

Защитник Барселоны Фирпо Хуниор может покинуть каталонский клуб в будущее трансферное окно.

Фирпо Хуниор может продолжить карьеру в Наполи, информирует Sport.es.

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Сообщается, что неаполитанцы сделали запрос в Барселону относительно трансфера игрока и получили предварительное согласие. Каталонцы согласятся только на продажу Фирпо – сумма трансфера составит 20 млн евро.

К слову, Хуниор стал игроком "блаугранас" только летом 2019 года, однако не смог закрепиться в составе. В активе Фирпо 17 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых испанец отметился голом и ассистом.

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