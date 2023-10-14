Барселона может бесплатно подписать одноклубника Мудрика – похожая история уже случалась раньше
Барселона готова снова воспользоваться услугами Челси для закрытия позиции левого защитника.
На радары каталонцев попал 21-летний Иан Маатсен, сообщает Diario Sport.
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Контракт нидерландца с Челси завершается ближайшим летом, а подписывать новый он не торопится. Барселоне нравится идея бесплатно получить молодого, универсального игрока. "Кулес" ищут левого защитника для конкуренции с Алексом Бальде. Интересно, что сейчас эту функцию выполняет Маркос Алонсо, которого также забирали из Челси свободным агентом.
В нынешнем сезоне Маатсен провел всего 250 минут и не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает одноклубника Михаила Мудрика в 20 млн евро.
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