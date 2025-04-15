Леон должен был сыграть на КЧМ, который пройдет в США летом, в одной группе с Челси, Фламенго и Эсперансом. Впрочем, мексиканский клуб дисквалифицировали.

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Дэвид Фейтельсон рассказал, что ФИФА серьезно рассматривала приглашение Барселоны на турнир. Правда, "кулес" уже определилась со своими планами на межсезонье. Как сообщает AS, команда отправится в тур по Азии, в котором сыграет с Сеулом, Чунбуком или Сувоном. Также планируется матч в Японии.

Барселона, которая уже гарантировала себе доход за тур в размере 15 млн, надеется увеличить эту сумму еще на 5 млн.

Руководство "кулес" понимает привлекательность КЧМ с точки зрения престижа и финансовых поощрений, но с другой стороны турне позволит лучше подготовиться к новому сезону и вероятному финалу Суперкубка УЕФА, если, конечно, Барселона выиграет Лигу чемпионов.

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