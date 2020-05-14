Барселона могла подписать Роналду, но выбрала провальный вариант

Криштиану Роналду находился на радаре каталонских скаутов, но они подписали его товарища.

Бывший спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес раскрыл интересные подробности из биографии пятикратного обладателя "Золотого мяча". Оказывается, португалец мог стать легендой Камп Ноу, а не мадридского Реала.

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"В 2003-м Валенсия делегировала меня на товарищеский турнир во Францию. Мы искали талантливых футболистов. Там всегда было полно перспективных игроков. Роналду хорошо себя проявил в матче за Португалию, поэтому я решил пообщаться с Жорже Мендешем. Тогда же заметил скаута Барселоны, который также интересовался Криштиану. Мы перекинулись несколькими словами в отеле. Я отметил высокий уровень Роналду, и одновременно похвалил его партнера – Куарежму: "Он – прекрасный футболист". Не знаю, с чем это связано, но в то лето Барса решила подписать Рикарду, а не Роналду. Что из этого вышло – всем хорошо известно", – рассказал Роберт Фернандес в интервью Super Deporte.

Напомним, что Куарежма провел на Камп Ноу сезон 2003/04, отметившись одним голом в 28-ми неполных матчах. Этим же летом Роналду перебрался в МЮ, где выиграл свой первый "Золотой мяч", а затем стал легендой Реала.

Роберт Фернандес работал спортивным директором Барселоны с 2015-го по 2018-й. На его совести – провальные трансферы Дембеле и Коутиньо.

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