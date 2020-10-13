Прошлым летом не только Бавария контактировала с представителями вратаря сборной Германии, который до сих пор не согласовал новый контракт с Барселоной, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, в услугах тер Штегена также был заинтересован Ювентус, но самыми активными в переговорах были Челси и Интер. Сначала лондонцы, а позже миланцы уговаривали голкипера отказаться от нового соглашения с Барсой, а летом 2021-го присоединиться к их команде. Однако немец не принял такие предложения и настроен остаться на Камп Ноу.

Напомним, тер Штеген перешел в Барселону в июле 2014 года из менхенгладбахской Боруссии за 12 млн евро. В составе каталонцев вратарь выиграл Лигу чемпионов сезона 2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), а также по 4 раза чемпионат и Кубок Испании. Действующий контракт 28-летнего немца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2022 года.

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