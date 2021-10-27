Юрген Клопп и Томас Тухель станут для каталонцев вариантами мечты, когда удастся решить нынешние финансовые проблемы, информирует Sport.es.

Барселона угрожает Дембеле отстранением от команды

Рональд Куман может отработать контракт до 2022 года, однако вряд ли ему доверят построение новой команды. На эту миссию всегда будут сватать Хави, но Барса попытается покуситься и на более опытных специалистов. Впрочем, для этого придется запастись терпением. Действующие соглашения Тухеля и Клоппа рассчитаны до лета 2024-го, и пока совсем не похоже, что Челси или Ливерпуль планируют досрочно увольнять своих тренеров.

Добавим, что после 9 сыгранных матчей Барселона занимает девятую строчку Примеры, а в Лиге чемпионов набрала всего 3 очка в 3 турах.

Новая жертва Кумана под угрозой отставки – Барселона перед Динамо в ЛЧ списала одну из больших надежд