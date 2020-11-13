Следующим летом Лионель Месси получит от Барселоны около 33 млн евро, предусмотренных контрактом 33-летнего игрока, сообщает ESPN.

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В целом сумма выплаты за лояльность для аргентинца составит 66 млн, первую часть которой ему выплатят уже в феврале. Ранее такими бонусами награждали таких легенд каталонцев, как Хави и Иньеста.

Напомним, летом 2021-го у Месси заканчивается контракт с Барсой, и он сможет сменить клуб, как хотел это сделать во время прошлого трансферного окна.

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