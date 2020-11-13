Барселона летом выплатит Месси солидный бонус за лояльность каталонскому клубу
Каталонский гранд финансово простимулирует своего лидера Лионеля Месси.
Следующим летом Лионель Месси получит от Барселоны около 33 млн евро, предусмотренных контрактом 33-летнего игрока, сообщает ESPN.
"Вы уже дважды нам нас*али": Месси взорвался после решения арбитра отменить гол сборной Аргентины
В целом сумма выплаты за лояльность для аргентинца составит 66 млн, первую часть которой ему выплатят уже в феврале. Ранее такими бонусами награждали таких легенд каталонцев, как Хави и Иньеста.
Напомним, летом 2021-го у Месси заканчивается контракт с Барсой, и он сможет сменить клуб, как хотел это сделать во время прошлого трансферного окна.
"Вся моя семья заплакала": первое интервью Месси после скандального решения – аргентинец уничтожил руководство Барсы