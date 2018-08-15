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Барселона легко обыграла Боку Хуниорс и завоевала Кубок Гампера

21:22 141 Читати українською
Барселона легко обыграла Боку Хуниорс и завоевала Кубок Гампера
Барселона легко обыграла Боку Хуниорс и завоевала Кубок Гампера

Барселона в матче за Кубок Гампера одолела Бока Хуниорс со счетом 3:0.

Первый гол зрители увидели на 18-й минуте, отличился Малком.

Перед перерывом Лионель Месси удвоил преимущество своей команды.

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На 67-й минуте Рафинья довел счет до разгромного.

Кубок Гампера

Барселона – Бока Хуниорс – 3:0

Голы: Малком, 18, Месси, 39, Рафинья, 67

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Бока Хуниорс Бока Хуниорс Барселона Барселона Испания
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