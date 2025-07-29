Барселона презентовала новую гостевую форму на сезон 2025/26 через философскую коллаборацию с Nike, в центре которой – дух "Mamba Mentality". Презентация появилась в официальном аккаунте клуба в соцсети X.

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Новый комплект сочетает футбольную ментальность Барселоны с идеологией, которую пропагандировал Коби Брайант: постоянное самосовершенствование, стойкость и полная отдача каждому процессу. Именно эти принципы легендарного баскетболиста легли в основу книги The Mamba Mentality: How I Play (2018), которая и стала источником вдохновения для дизайнеров.

Новая форма выполнена в стильном золотом цвете с фиолетовыми акцентами – как символ наследия Коби и лос-анджелесской эстетики. Она призвана передать сочетание искусства Барселоны и непоколебимой воли к победе.

Таким образом клуб подчеркивает не только визуальную идентичность, но и внутреннюю перезагрузку: команду, которая стремится не просто играть красиво, а снова доминировать на всех фронтах.

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2025

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