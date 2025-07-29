Барселона креативно презентовала новую гостевую форму – дань уважения Коби Брайанту (ВИДЕО)
Барселона оригинально продемонстрировала новую выездную форму.
Барселона презентовала новую гостевую форму на сезон 2025/26 через философскую коллаборацию с Nike, в центре которой – дух "Mamba Mentality". Презентация появилась в официальном аккаунте клуба в соцсети X.
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Новый комплект сочетает футбольную ментальность Барселоны с идеологией, которую пропагандировал Коби Брайант: постоянное самосовершенствование, стойкость и полная отдача каждому процессу. Именно эти принципы легендарного баскетболиста легли в основу книги The Mamba Mentality: How I Play (2018), которая и стала источником вдохновения для дизайнеров.
Новая форма выполнена в стильном золотом цвете с фиолетовыми акцентами – как символ наследия Коби и лос-анджелесской эстетики. Она призвана передать сочетание искусства Барселоны и непоколебимой воли к победе.
Таким образом клуб подчеркивает не только визуальную идентичность, но и внутреннюю перезагрузку: команду, которая стремится не просто играть красиво, а снова доминировать на всех фронтах.
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