Каталонцы разговаривали с агентами форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга о возможности переезда габонцев в Барселону, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Стороны контактировали несколько недель назад, еще до смены наставника в испанском клубе. После прихода Рональда Кумана на тренерский мостик Барсы, специалист забраковал трансфер Обамеянга, вместо него определил приоритетной целью нападающего Лиона Мемфиса Депайя.

В прошлом сезоне АПЛ Пьер-Эмерик провел 36 матчей, в которых отметился 22-ю голами и 4-мя ассистами.

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