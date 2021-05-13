Ханси Флик, который вскоре покинет мюнхенскую Баварию, считается одним из кадидатов на замену Рональда Кумана в Барселоне.

Будущее Кумана все еще находится под вопросом, сообщает fichajes со ссылкой на ESPN. К таким выводам подталкивают результаты последних матчей каталонцев.

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Совет директоров Барселоны остался недоволен тем, что команда не смогла в этом сезоне побороться за победу в Ла Лиге. Сегодня президент клуба, Жоан Лапорта, встречается с Куманом, чтобы проанализировать результаты команды.

Руководство якобы контактировало с Хансом Фликом. Вскоре немец должен покинуть Баварию, но предложение из Камп Ноу его не впечатлило. 56-летний специалист настроен возглавить сборную Германии.

Напомним, Куман возглавил Барселону летом 2020 года и одержал победу в Кубке Испании. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате практически потеряла шансы на титул, отставая на четыре очка от Атлетико Мадрид.

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